Enkazda ailesini kaybeden genç kıza akrabası sahip çıkacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında aynı aileden 4 yakının kaybeden Nurettin Memoğlu, hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki Dilara Bilir'le ilgili, "Sadece kolu kırık ve vücudunda ufak tefek çizikler var. Mevla onu bize bağışladı. Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız" dedi.

