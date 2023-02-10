Enkaz altında olan Taha Duymaz’ın ortaya çıkan videosu kahretti

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 10 ili vuran depremde enkaz altında kaldı. Ailesi ve sevenleri Duymaz’dan gelecek güzel haberi beklerken ortaya çıkan videosu izleyenleri kahretti. Soru cevap yaptığı bir videoda "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna cevap veren Duymaz’ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.