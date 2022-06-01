Enişte dehşeti! Baldızını öldürdü eşini darp etti

Çorum'da Emrah Ö. (34) tartıştığı baldızı Ezgi Taşıran'ı (27) tabanca ile 9 el ateş ederek öldürdü, boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Ö.'yü (32) darbetti. Cinayet ve darp anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.