Engin Polat 10 ayında ardında tahliye edildi!

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen duruşmada verilen ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen kararın ardından Engin Polat ve beraberinde 4 kişi Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. Eşini karşılamaya gelen Dilan Polat, tahliye sonrası eşi Engin Polat’a uzun süre sarıldı. İşte o görüntüler...

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