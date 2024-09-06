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Engin Polat 10 ayında ardında tahliye edildi!

Engin Polat 10 ayında ardında tahliye edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 19:15
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen duruşmada verilen ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen kararın ardından Engin Polat ve beraberinde 4 kişi Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. Eşini karşılamaya gelen Dilan Polat, tahliye sonrası eşi Engin Polat’a uzun süre sarıldı. İşte o görüntüler...
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Engin Polat 10 ayında ardında tahliye edildi!
Engin Polat 10 ayında ardında tahliye edildi!
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