25 Kasım 2023, Cumartesi
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Engin-Dilan Polat'ın kara kutusu itirafçı oldu! Her şeyi anlattı: Vurgunun boyutu 1 milyar TL
Engin - Dilan Polat soruşturması kapsamında avukat Ahmet Gün'ün yanında mali müşavir olarak çalışan ve "Polatların kara kutusu" konumundaki Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu. Yerebakan'om MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformu dökümlerini CD içinde emniyete teslim ettiği öğrenilirken, ifadesinin detayları da ortaya çıktı. MASAK raporunda naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, gerçek miktarın 1 milyar TL'nin üzerinde olduğunu söyledi. Yerebakan, Ahmet Gün tarafından kurulan sistemin tüm detaylarını anlattı.