Engelsiz taksi gelin arabası oldu: Ömür boyu mutluluğa taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "engelsiz taksi" isimli aracı bu kez gelin arabası olarak hizmet verdi. Mutlu gün için özel olarak süslenen engelsiz taksi, çifti önce nikah salonuna, ardından da yuvalarına taşıdı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen gelin Saliha Sarıkaya, "Engelsiz taksi benim için şu anda lüks ve ihtiyaçtı. Tekerlekli sandalyemle arabalara binmek neredeyse imkansızdı.