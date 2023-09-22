22 Eylül 2023, Cuma
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Engelsiz sağlık iletişim merkezi
Sağlık bakanlığı bünyesinde kurulan, engelsiz sağlık iletişim merkezi "esim" işitme ve konuşma engellilerin 112 çağrı merkezi. Acil durumlarda işitme ve konuşma engelliler esim merkezini arıyor, burada görevliler ile sesli değil, işaret dili ile görüntülü konuşuyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu Cihan Nişancı aktardı.