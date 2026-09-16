Siyasette "isim" krizi! Yargıtay'dan Yeni Parti'ye tebligat: İsim değişecek mi?

Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti'ye isim değişikliği sürecine ilişkin tebligat gönderdi. Tanınan süre 18 Eylül'de sona ererken, Yeni Parti yönetimi isim değişikliğine gitmeme ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleme kararı aldı. A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara kulislerindeki son gelişmeleri ve sürecin ayrıntılarını aktardı.