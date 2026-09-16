-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Siyasette "isim" krizi! Yargıtay'dan Yeni Parti'ye tebligat: İsim değişecek mi?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Siyasette "isim" krizi! Yargıtay'dan Yeni Parti'ye tebligat: İsim değişecek mi?

Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti'ye isim değişikliği sürecine ilişkin tebligat gönderdi. Tanınan süre 18 Eylül'de sona ererken, Yeni Parti yönetimi isim değişikliğine gitmeme ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleme kararı aldı. A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara kulislerindeki son gelişmeleri ve sürecin ayrıntılarını aktardı.

Önceki Video
Deprem bölgesinde tarih yeniden ayağa kalkıyor: Kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım
Deprem bölgesinde tarih yeniden ayağa kalkıyor: Kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım
CHP'de kurultay hazırlığı! Genel başkanlık için kimlerin adı geçiyor?
Sonraki Video
CHP'de kurultay hazırlığı! Genel başkanlık için kimlerin adı geçiyor?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar