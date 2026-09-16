Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar: Thomas Reis dönemi ve Galatasaray derbisi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin istifa sürecine ilişkin kırgınlığını dile getiren Doğan, Galatasaray ile yaşanan gerilime de değindi. Kulübe verilen desteklerden de söz eden Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'ın Trabzonspor'un yanında olduğunu belirterek, Berat Albayrak'ın "açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladığını", Serhat Albayrak'ın ise "çok büyük destekleri" bulunduğunu söyledi.