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Tuğyan'ın eski nişanlısından çarpıcı ifadeler: "Beni taşıyabilen annesini de camdan atabilir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tuğyan'ın eski nişanlısından çarpıcı ifadeler: "Beni taşıyabilen annesini de camdan atabilir"

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ifade dosyaya girdi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısının, Gülter'in fiziksel gücüne ilişkin savcılık ve emniyete dikkat çeken beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Eski nişanlı, 85 kilo olduğunu ve Gülter'in kendisini sırtına alabildiğini belirterek, Güllü'yü pencereden atabilecek güçte olduğunu iddia etti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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