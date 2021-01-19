19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Engelli gence işkence gibi şaka! Ellerini kamyonete bağlayıp...

Engelli gence işkence gibi şaka! Ellerini kamyonete bağlayıp...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 15:52
Güncelleme:19.01.2021 16:04
Sakarya'da engelli gence yapılan işkence gibi şaka sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Adapazarı ilçesinde kamyonete elleri bağlanan gence sözde yürütme şakası yapıldı. Skandal olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Engelli gence işkence gibi şaka!
Engelli gence işkence gibi şaka!
50'den fazla lahit keşfedildi
50'den fazla lahit keşfedildi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
Kardan adamı çaldılar
Kardan adamı çaldılar
Havadan görüntülendiler
Havadan görüntülendiler
Mardin'de zincirleme trafik kazası!
Mardin'de zincirleme trafik kazası!
Etna Yanardağı lav püskürttü
Etna Yanardağı lav püskürttü
İnanılmaz kaza! Tam 130 araç
İnanılmaz kaza! Tam 130 araç
Oltasına takıldı! Şoke etti
Oltasına takıldı! Şoke etti
Bağlar'da 22 ayda neler değişti?
Bağlar'da 22 ayda neler değişti?
Soğuk hava engel olmadı! Kendini Boğaz'ın sularına bıraktı
Soğuk hava engel olmadı! Kendini Boğaz'ın sularına bıraktı
Muğla'da ağaç katliamı
Muğla'da ağaç katliamı
Daha Fazla Video G��ster