Engelli asansörü 10 metreden zemine çakıldı: 1'i engelli 4 kişi yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bedensel engelli Talat Kırkulak, misafirleri Suat Kaya, Güllü Kaya ve Iraz Kaya ile 3 katlı binanın son katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi. Asansöre binen 4 kişi ve yanlarındaki yüklerin ağırlığına dayanamayan asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalleli, bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 kişiye yardım ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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