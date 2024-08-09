09 Ağustos 2024, Cuma
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En hızlı çay içme yarışmasında şampiyon oldu, Yusuf Dikeç'in pozunu verdi
Rize'de 13. kez yapılan Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali çerçevesinde düzenlenen en hızlı çay içme yarışmasını kazanan Türk, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.