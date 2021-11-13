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En bilinen asitli içeceğe ‘yasaklansın’ davası! Yerel mahkeme reddetti, Danıştay ‘incelensin’ dedi

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Giriş: 13.11.2021 16:59
En çok bilinen asitli şekerli içecek markasının satışı Türkiye'de her an durdurulabilir. Bir vatandaş "ticari sır" diyerek içeriğini açıklamayan markayı "sağlığa zararlı, yönetmeliğe ise aykırı" olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi. Yerel mahkeme, davayı reddetse de Danıştay 10. Dairesi vatandaşı haklı buldu. Satışının yasaklanabileceğini söyleyerek, dosyayı bilirkişi incelemesi için yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
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En bilinen asitli içeceğe ‘yasaklansın’ davası!
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