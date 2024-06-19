19 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
En acı pasta! Kızının mezarı başında böyle seslendi: Diri diri mezara gömdü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de İzmir'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İlayda Alkan'ın olayda yaralanan annesi Oya Tarhan, kızının doğum gününde mezarı başına gitti. Üzerinde "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz" yazılı pasta ile mezarlığa giden acılı anne gözyaşı döktü.