En acı pasta! Kızının mezarı başında böyle seslendi: Diri diri mezara gömdü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de İzmir'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İlayda Alkan'ın olayda yaralanan annesi Oya Tarhan, kızının doğum gününde mezarı başına gitti. Üzerinde "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz" yazılı pasta ile mezarlığa giden acılı anne gözyaşı döktü.