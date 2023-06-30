Eminönü’nün tarihi el değirmencisi! Kahvenin hatrı var öğütücünün yok mu?

A Haber ekipleri İstanbul Fatih'te Osmanlı döneminden bugünlere gelen, tarihi bir el değirmeni dükkanına gitti. Ustası bu mesleği 4 kuşaktır yapıyor. 75 yaşında olmasına rağmen de tezgahın başına geçiyor, öğütücü yapmaya devam ediyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN