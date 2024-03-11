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Eminönü’nde Ramazan hareketliliği! Sahur ve iftariyelik telaşı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 11:04
11 ayın sultanı Ramazan, dün akşam teravih namazıyla başladı. İlk sahur da yapıldı. Bu akşam da ilk iftar yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de, akla ilk gelen adres Eminönü'nde alışveriş telaşı vardı. Arkadaşlarımız temenni ve tavsiyeleri için Prof.  Dr. Nihat Hatipoğlu'na da mikrofon uzattı.
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Eminönü’nde Ramazan hareketliliği!
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