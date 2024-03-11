11 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Eminönü’nde Ramazan hareketliliği! Sahur ve iftariyelik telaşı
11 ayın sultanı Ramazan, dün akşam teravih namazıyla başladı. İlk sahur da yapıldı. Bu akşam da ilk iftar yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de, akla ilk gelen adres Eminönü'nde alışveriş telaşı vardı. Arkadaşlarımız temenni ve tavsiyeleri için Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na da mikrofon uzattı.