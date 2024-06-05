05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Emine Erdoğan Sıfır Atık Kurulunu toplayacak! Emine Erdoğan katılımcılara hitap edecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 09:06
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu, bugün Emine Erdoğan başkanlığında toplanacak Dünya Çevre Günü'nde çevrim içi yapılacak toplantıda, kurulun Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine yönelik faaliyetleri ele alınacak. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Annesini bırakıp gitti! Kiracısıydı bakıcısı oldu
Annesini bırakıp gitti! Kiracısıydı bakıcısı oldu
Kuruluş Osman 163. bölüm nefes kesecek!
Kuruluş Osman 163. bölüm nefes kesecek!
Sıfır Atık Kurulunu toplayacak!
Sıfır Atık Kurulunu toplayacak!
İzmir’de feci kaza kamerada
İzmir’de feci kaza kamerada
Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi!
Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi!
Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı!
Sürücü fren yerine gaza basınca kaza yaptı!
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Maltepe’de bomba paniği!
Maltepe'de bomba paniği!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Daha Fazla Video Göster