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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

DHA
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Giriş: 11.04.2022 16:40
Güncelleme:11.04.2022 16:52
Adana’da, hapishaneden çıkan 37 yaşındaki eşi Murat İyik tarafından bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Elif İyik’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin 7 sene önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine beraber girdiği kuzenlerinin 4 aylık oğlu Ali'nin, saldırı esnasında İyik’in kucağında olduğu ve bıçak darbelerinden korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin her yerde aradığı Murat İyik ise bugün emniyete giderek, teslim oldu.
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