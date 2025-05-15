Elektronik sigara içti hastanelik oldu

ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Tuğçe Öztürk'ün yaptığı paylaşım elektronik sigaranın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Öztürk, "vape" adı verilen sigara nedeniyle akciğerlerinde ciddi miktarda sıvı biriktiğini duyurdu. Sedye üzerinden insanlara seslenen genç kadın, "Herkese yalvarıyorum, kesinlikle içmeyin ve hepsini çöpe atın" dedi.