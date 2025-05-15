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Elektronik sigara içti hastanelik oldu

Elektronik sigara içti hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 15.05.2025 09:21
Güncelleme:15.05.2025 09:22
ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Tuğçe Öztürk'ün yaptığı paylaşım elektronik sigaranın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Öztürk, "vape" adı verilen sigara nedeniyle akciğerlerinde ciddi miktarda sıvı biriktiğini duyurdu. Sedye üzerinden insanlara seslenen genç kadın, "Herkese yalvarıyorum, kesinlikle içmeyin ve hepsini çöpe atın" dedi.
Elektronik sigara içti hastanelik oldu
Elektronik sigara içti hastanelik oldu
Elektronik sigara içti hastanelik oldu
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