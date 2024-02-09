09 Şubat 2024, Cuma
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Elektronik sigara hastalığı: Evalı! Evalı nedir? Belirtileri neler?
Elektronik sigara içenlere yeni bir akciğer rahatsızlığı teşhisi konuldu. Hastalığın adı ise EVALI. Hastalık son dönemlerde ülkemizde de görülmeye başlandı. Bu hastalık 2019'un başlarında ABD'de birçok insanın ani olarak ciddi solunum problemleri yaşamasıyla birlikte ortaya çıktı. Peki EVALI hastalığı nedir, belirtileri neler? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Abdullah Kansu anlattı.