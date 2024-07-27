Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan site otoparklarında elektrikli araçlar için şarj kararı açıklandı. Peki, sitelerde tartışmaya neden olan şarj istasyonu için nasıl bir karar verildi? Çoğunluk kararı ile şarj istasyonu kurulumu yapılabilecek mi? Detayları, A Haber muhabiri Aslı Bilger aktardı.