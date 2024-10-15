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Elektrik direği açtılar! Kuyudan çıkanlar şaşırttı

Elektrik direği açtılar! Kuyudan çıkanlar şaşırttı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 09:55
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde elektrik direği dikmek için açılan kuyuya 6 adet oluklu kertenkele düştü. Kuyu içindeki kertenkeleleri gören işçiler şaşkınlık yaşadı.
Kuyudan çıkanlar şaşırttı KUYUDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

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Kuyudan çıkanlar şaşırttı
Kuyudan çıkanlar şaşırttı
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