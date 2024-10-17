Elden kira ödeme dönemi sona erdi! Ödeme PTT ya da bankaya yapılacak

Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre tüm kira ödemeleri banka veya PTT üzerinden yapılacak. Elden kira ödemelerinde hem kiracıya hem de ev sahibine ceza kesilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN