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Elden kira ödeme dönemi sona erdi! Ödeme PTT ya da bankaya yapılacak

Elden kira ödeme dönemi sona erdi! Ödeme PTT ya da bankaya yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 21:35
Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre tüm kira ödemeleri banka veya PTT üzerinden yapılacak. Elden kira ödemelerinde hem kiracıya hem de ev sahibine ceza kesilecek.
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