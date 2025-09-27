27 Eylül 2025, Cumartesi
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 34 EBV 307 plakalı otomobil, park halindeki 23 DJ 396 hafif ticari araca çarptı. Kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.