Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

ahaber.com.tr
Giriş: 27.09.2025 12:54
Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 34 EBV 307 plakalı otomobil, park halindeki 23 DJ 396 hafif ticari araca çarptı. Kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
