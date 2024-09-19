Elazığ'da tilki yiyecek bulmak için şehre indi

Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, şehir merkezine kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, cadde ortasında gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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