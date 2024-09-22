Elazığ'da sağanak yağış sele neden oldu! O anlar kameralara yansıdı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası taşan dereler sele neden oldu. Selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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