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Elazığ Şeker Fabrikası'nda 17 yılın rekoru

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Giriş: 15.01.2021 14:07
Güncelleme:15.01.2021 15:10
Elazığ Şeker Fabrikası üretimde son 17 yılın rekorunu kırdı. Fabrikada geçen yıl 240 bin ton pancardan 32 bin ton kristal toz şeker elde edildi.

Elazığ Şeker Fabrikası üretimde son 17 yılın rekorunu kırdı. Fabrikada geçen yıl 240 bin ton pancardan 32 bin ton kristal toz şeker elde edildi.

Türkiye'nin tarım alanındaki üretimi her geçen gün katlanarak artıyor. Elazığ da tarımda üretim yapan iller arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kentte özellikle pancar üretiminin yoğunluğu göze çarpıyor. Çiftçiler ekiminden hasadına kadar bin bir güçlükle yetiştirdiği pancarları şeker fabrikasına satıyor.

2020'de üretilen pancar ve elde edilen şekerde son 17 yılın rekoru kırıldı.

Fabrikaya geçen yıl üreticiden 129 bin ton pancar geldi. İşlenen pancardan 32 bin ton kristal toz şeker, 65 bin ton küspe ve 9 bin ton melas elde edildi.

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