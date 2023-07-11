“El Nino” sıcaklıkları nedir? Hangi bölgelerde etkili olacak? Uzman isim A Haber'de gün verip uyardı: Doruk noktaya ulaşacak

Son dakika haberi... Afrika üzerinden sıcak hava dalgası “El Nino” geliyor. Sıcaklıklar ne kadar artacak? Nerelerde etkili olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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