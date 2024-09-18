18 Eylül 2024, Çarşamba
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El arabasıyla gezdirilen engelli genç tekerlekli sandalyesine kavuştu
Şanlıurfa'da hayırseverlerin destekleri ile 20 engelli birey, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Ailesi tarafından ihtiyaçlarının karşılanması için el arabasıyla gezdirilen genç de sandalyesine kavuşarak büyük sevinç yaşadı.