Ekvador’da ilginç olay! Yanlış kişiyi kaçırdılar

Ekvador'da bir aracın önünü kesen silahlı saldırganlar 12 yaşındaki bir kız çocuğunu zorla araçtan indirilerek kaçırdı. Saatler sonra yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark eden saldırganlar, çocuğu serbest bıraktı.

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