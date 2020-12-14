Eksi 15 dereceyi gördü! Kars Barajı dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle, Kars Baraj Gölü dondu. Donan göle havadan görüntülendi.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.

"EKSİ 10-15 DERECEYİ GÖRDÜK"

Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, "Kars'ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü'de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor" dedi.

"HAVA BUZ KESTİ"

Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars yağmasıyla birlikte Kars'ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor" diye konuştu.

"AĞAÇLARIN YARISI SUDA YARISI BUZ ÜSTÜNDE KALDI"

Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.