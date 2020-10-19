Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.