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Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı

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Giriş: 19.10.2020 09:31
Güncelleme:19.10.2020 09:35
Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 yılında çekilmiş diye pazarladı! EKREM İMAMOĞLU YALANDA SINIR TANIMIYOR: 2018 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020 YILINDA ÇEKİLMİŞ DİYE PAZARLADI!

2018'de çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı
2018'de çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı
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