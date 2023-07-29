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Ekrem İmamoğlu parti kursa şansı olur mu? İşte İmamoğlu'nun 3 açmazı

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Giriş: 29.07.2023 11:28
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'deki koltuk savaşı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak tıkarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim ısrarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun riske girmek istemediğini belirtirken, izlediği strateji ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
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