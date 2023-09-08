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Ekolojik dengenin koruyucuları kuşlar! Denge korunduğu müddetçe yaşam sürer

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Giriş: 08.09.2023 15:14
Dünyada tespit edilen 10 bin 660 kuş türü bulunmakta. Doğadaki tüm varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Kuşlar ise bu halkanın en önemli canlılarından…
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