Mansur Yavaş'ın bitiremeyen belediyeciliği: 7 yıldır tamamlanmayan bulvar milli serveti çürütüyor!
Ankara'da Protokol Yolu'nun trafik yükünü azaltmak amacıyla 2016'da başlatılan Alternatif Bulvar Projesi, aradan geçen 7 yıla rağmen tamamlanamadı. Projenin yüzde 80'lik bölümü AK Parti döneminde tamamlanırken, kalan yüzde 20'lik bölümün Mansur Yavaş döneminde bitirilemediği belirtildi. Bölge sakinlerinin tepkileri üzerine AK Parti grubu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yazılı soru önergesi vererek yolun ne zaman tamamlanacağını sordu.