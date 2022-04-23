23 Nisan 2022, Cumartesi
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Ehliyetsiz sürücünün kurbanı 17 yaşındaki Ezgi'den geriye madalyaları kaldı
Gaziantep’te ehliyetsiz sürücü kurbanı 17 yaşındaki Ezgi Yiğit’in ailesinin paylaşımları, yürek burktu: “Canımızın yarısı gitti. Eksik kaldık, yarım kaldık”