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Ehliyet için flaş adım! Yaş sınırı değişti! Büyük otobüs ehliyetinde...

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Giriş: 16.01.2023 08:50
Büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Değişiklikle şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. İşte detaylar...
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Ehliyet için flaş adım! Yaş sınırı değişti
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