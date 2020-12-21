Egzama hastalarının uzak durması gereken yiyecekler neler?

Koronavirüs vakalarıyla birlikte egzama şikayetleri de arttı. Egzama hastalığıyla birçok insan mücadele ediyor. Bilmeden tüketilen yiyecekler, egzamayı tetikleyebiliyor. Uzmanlar, 9 yiyecekten uzak durulmasını tavsiye etti. İşte egzama hastalarının uzak durması gereken yiyecekler...

Koronavirüs vakalarıyla birlikte egzama şikayetleri de arttı.

EGZAMAYI TETİKLEYEN 9 YİYECEK

İNEK SÜTÜ

YUMURTA

FISTIK

SOYA

GLUTEN

BALIK

TURUNÇGİLLER

DOMATES

KONSERVE GIDALAR

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Özellikle çocuklarda, inek sütü ve yumurta egzamayı alevlendiriyor. Yer fıstığı ve soya içeren yiyecekler de bu hastalığı tetikliyor. Yine egzamayı etkileyen gluten ve buğdaydan ne kadar uzak durulsa da her ikisi birçok yiyecekte,hatta sakızlı şekerler çorbalar ve soslarda bile bulunuyor.

Ve balık. Somon, sardalya ve ringa balığı dışında diğerleri alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

C vitamini içeren turunçgiller ve domates de egzama için hiç masum değil. Konserve gıdalar ise ayaklarda ve ellerde görülebilen küçük kabarcıkları artırabilir.