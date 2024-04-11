11 Nisan 2024, Perşembe
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Eğlence mekanı çıkışı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
İstanbul Beylikdüzü’nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.