Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! Peş peşe depremlerin anlamı ne?

Ege'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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