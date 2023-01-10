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Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! Peş peşe depremlerin anlamı ne?

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 15:47
Ege'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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