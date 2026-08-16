Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınlarında 2 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Gürlek, 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Gürlek, paylaşımında, “Yeşil Vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir!” ifadelerini kullandı.