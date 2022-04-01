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Edirne'de 4 kişilik aile katliamı! 'Sarı' lakaplı Berk Erdoğan'ı takma diş ele verdi

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 11:02
Edirne Uzunköprü'de gerçekleşen ve Türkiye'nin kanını donduran katliamla ilgili yeni detaylar var. Aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan, tutuklandı. İddiaları ilk başta kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı kritik ayrıntılar ele verdi. Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Umut Işık anlattı.
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