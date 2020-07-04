Ecrin Kurnaz davasında flaş gelişme! 25 yıl hapsi istendi |Video

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve cenazesi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. İddianamede küçük çocuğun kaybolduğunu bilmesine rağmen kimseye haber vermeyen ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendiren üvey babaanne Hacer Kurnaz'ın 25 yıl hapsi isteniyor.