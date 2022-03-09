09 Mart 2022, Çarşamba
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Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi var mı? Ecem Sena Bayır sevgilisi kimdir?
Destan dizisi etkileyici hiikayesiyle ekran başına kilitlerken oyuncularıyla da ilgi odağı oldu. Dizide Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...