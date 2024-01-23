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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar! Kadir Yasak'a müebbet ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 09:25
Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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Kadir Yasak’a müebbet ceza
Kadir Yasak'a müebbet ceza
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