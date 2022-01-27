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Düzce’de polis, krakerle sokak köpeğini böyle besledi

DHA
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Giriş: 27.01.2022 15:18
Düzce’de, polis memuru aracın camına yanaşan sokak köpeğini çubuk krakerle besledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube ekibi, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde görevde bulunduğu sırada sokak köpeklerini fark ederek durdu. Bu sırada bir köpek, aracın camına yanaştı. Köpeğin aç olduğunu fark eden polis memuru Murat Sarıay, camı açarak kendileri aldığı çubuk krakeri vererek köpeği besledi. Sarıay durumu Kaynaşlı Belediyesi'ne bildirerek bölgeye mama bırakılması için istekte bulundu.
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Polis, krakerle sokak köpeğini besledi
Polis, krakerle sokak köpeğini besledi
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