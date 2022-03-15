Düzce’de otobüs durağında sahipsiz çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Düzce’de şehrin kalabalık bulvarında banka şubesi önündeki otobüs durağında bırakılan çanta telaşa sebep oldu. Otobüs durağı ile bulvarda emniyet güçleri geniş güvenlik tedbiri alırken, unutulan çanta fünye ekiplerce ile patlatıldı.

Olay; Düzce merkez Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

OLAY YERİNDE TRAFİK KAPATILDI

Bölgeye gelen ekipler, otobüs durağını güvenlik şeridine alarak bulvarı trafiğe kapattı.

ŞÜPHELİ ÇANTA PATLATILDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Patlamanın ardından çantanın içinden erkek eşyaları çıktı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.