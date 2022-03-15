15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce’de otobüs durağında sahipsiz çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Düzce’de otobüs durağında sahipsiz çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 16:53
Düzce’de şehrin kalabalık bulvarında banka şubesi önündeki otobüs durağında bırakılan çanta telaşa sebep oldu. Otobüs durağı ile bulvarda emniyet güçleri geniş güvenlik tedbiri alırken, unutulan çanta fünye ekiplerce ile patlatıldı.

Olay; Düzce merkez Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

OLAY YERİNDE TRAFİK KAPATILDI

Bölgeye gelen ekipler, otobüs durağını güvenlik şeridine alarak bulvarı trafiğe kapattı.

ŞÜPHELİ ÇANTA PATLATILDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
Patlamanın ardından çantanın içinden erkek eşyaları çıktı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Durakta şüpheli çanta paniği
Durakta şüpheli çanta paniği
Elazığ’da ilginç görüntü Evlerin içi karla doldu
Elazığ’da ilginç görüntü Evlerin içi karla doldu
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Sıfır araba aldı sandı! Hasarlı çıktı
Sıfır araba aldı sandı! Hasarlı çıktı
Korkunç dev timsah kamerada
Korkunç dev timsah kamerada
Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Rus milyarderin jeti İstanbul’a uğradı
Rus milyarderin jeti İstanbul'a uğradı
Denetimden kaçarken polislere çarptılar: 3 yaralı
Denetimden kaçarken polislere çarptılar: 3 yaralı
3 polis yaralandı
3 polis yaralandı
Daha Fazla Video Göster