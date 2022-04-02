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Düzce’de bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 02.04.2022 19:14
Düzce'de, bir apartmanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin yanması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 bina sakini olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Düzce Yeşiltepe Mahallesi 1208 Sokak üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti.

İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞTU

4 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralandıkları belirlenen 2 bina sakinine müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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