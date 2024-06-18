18 Haziran 2024, Salı
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Düşen yiyeceklere 5 saniye kuralı! Kural mı, hurafe mi? Bilim insanları geçersiz dedi!
Özellikle çocukların uyguladığı yaygın bir efsane. Yere düşen bir yiyecek için beş saniye kuralı. Bilmeyenler için hatırlatalım. Beş saniye içinde mikrop ve bakterinin gıdaya tutunamayacağına inanılıyor ve insanlar üfleyip ağızlarına atıveriyorlar. "inanış" diyorum çünkü, uzmanlar, aynı fikirde değil.